1 Szene aus dem Musical „Tanz der Vampire“. Foto: dpa/Uwe Anspach

Am 9. April sollte das Erfolgsmusical „Tanz der Vampire“ seine vierte Premiere in Stuttgart feiern. Daraus wird nichts. Die Stage Entertainment hat den Start auf unbestimmte Zeit verschoben. Bis zum 19. April fallen alle Musicalshows aus.

Stuttgart - Musicalfans hatten sich so sehr darauf gefreut. Doch die für den 9. April geplante Premiere der Erfolgsshow „Tanz der Vampire“ im Palladium-Theater wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Zum vierten Mal soll das Grusical von Roman Polanski auf den Fildern gespielt werden. Der neue Termin für den Start steht noch nicht fest.

Keine Musicalshows bis zum 19. April

„Wir schließen unsere Musicalhäuser bis zum 19. April“, sagt Stage-Unternehmenssprecher Stephan Jaekel. Bereits für Freitag wurden die Vorstellungen abgesagt. „Alle Kulturbetriebe, ob öffentlich oder privat, stecken in einem Boot“, erklärte er, „jetzt haben wir bundesweit mehr Klarheit und wissen, was die Behörden für angemessen halten.“ Alle bereits gebuchten Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und können für einen späteren Termin verwendet werden.

Alle Besucher, die ihre Tickets unter www.musicals.de gebucht haben, könnten sich „zur Verabredung eines neuen Aufführungstermins“ schriftlich an die Stage Entertainment wenden, sagte Jaekel. Unter der E-Mail-Adresse soko@ticketonline.com werden man Anfragen beantworten. „Wir bitten um Verständnis, dass sich aufgrund des hohen Aufkommens Verzögerungen ergeben werden“, so der Unternehmenssprecher.

Cavalluna-Gastspiel soll im Juli nachgeholt werden

Inzwischen stehen neue Termine für die Pferde-Show Cavalluna fest, die an diesem Wochenende in der Schleyerhalle in Stuttgart gastieren wollte. Am 18. und 19. Juli will man die vier ausgefallenen Vorstellungen nachholen.