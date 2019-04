11 Kein anderes Musical ist in Stuttgart so oft gespielt worden wie „Tanz der Vampire“ (hier mit Kevin Tarte und Barbara Köhler. Sehen Sie in der Bildergalerie die Tops und Flops der Musicals. Foto: dpa

Was sind die erfolgreichsten und am wenigsten erfolgreichen Produktionen in der 25-jährigen Musicalgeschichte in Stuttgart? Anlässlich des Jubiläums vergleichen wir die Laufzeiten der Shows seit 1994.

Stuttgart - Vampire leben ewiglich. Die Totgeglaubten kehren immer wieder zurück. Deshalb überrascht es nicht, dass die klare Nummer eins, was die Anzahl der Shows seit der allererste Premiere im Jahr 1994 angeht, in Stuttgart der „Tanz der Vampire“ ist. Das Polanski-Musical ist in drei Spielzeiten zusammengerechet 2299-mal im Apollo- und im Palladium-Theater aufgeführt worden. Auf Platz zwei folgt „Miss Saigon“. Das erste Stuttgarter Musical kam von 1994 bis 1999 auf 2085 Vorstellungen. „Mamma Mia“ steht mit zwei Spielzeiten und insgesamt 1918 Aufführungen auf Platz drei. Der vierte Platz geht an „Die Schöne und das Biest“ (1260 Shows) vor „Tarzan“ (1064 Vorstellungen). Als Flops der 25 Jahre gelten „Rocky“, „Chicago“ und „42nd Street“.

Popstars singen ihre Lieblingssongs aus 25 Jahren Musical

Am kommenden Montag feiert die Stage Entertainment das Jubiläum mit einem Benefizkonzert für die Aktion „Herzenssache“. Popstars wie Max Mutzke und Cassandra Steen singen zu den Klängen der SWR Big Band ihre Lieblingssongs aus den Musicals der vergangenen 25 Jahre. Bei zwei Theatern mit jeweils 1800 Plätzen ist Stuttgart nach Hamburg der zweitwichtigste Musicalstandort in Deutschland.