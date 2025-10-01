Musical-Star feiert runden Geburtstag: Julie Andrews wird 90 Jahre alt

Ihre Stimme verzauberte Generationen: In "Mary Poppins" und "The Sound of Music" wurde Julie Andrews zur unvergesslichen Legende. Doch die Schauspielerin ist viel mehr als nur "die gute Fee von Hollywood". Am 1. Oktober wird sie 90 Jahre alt.
Sie ist eine der letzten lebenden Legenden des klassischen Hollywood-Kinos: Am 1. Oktober 2025 feiert Dame Julie Andrews ihren 90. Geburtstag. Für Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern bleibt sie unvergessen als die zauberhafte Nanny, die mit ihrem Regenschirm durch die Lüfte schwebt, oder als Maria, die singende Gouvernante in den Alpen. Doch die Schauspielerin ist weit mehr ist als das Image der perfekten Kindermädchen-Figur.