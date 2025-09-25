Musical Premiere in Stuttgart: „We Will Rock You“ Musical: Warum Regisseur Ben Elton die Neuauflage plant

Nach 25 Jahren kehrt das Erfolgsmusical „We Will Rock You“ zurück. Regisseur Ben Elton erklärt bei den Proben in Stuttgart, warum eine Neuauflage nötig ist.
Vierzehn Musicaldarstellerinnen und -darsteller der „We Will Rock You“-Produktion stehen sich gegenüber. Ein Pianist schlägt die ersten Töne an, und die Gruppe beginnt zu tanzen und zu singen. Gemeinsam performen sie den Queen-Hit „Radio Ga Ga“. Mit erhobenen Armen singen sie: „Internet ga ga, cyberspace is real, all we hear is radio ga ga, video goo goo, internet ka ka.“