Musical mit Pop der Nullerjahre: „&Julia“ kommt im Oktober nach Stuttgart – Dieses Musical muss dafür gehen

Ein Pop-Musical schreibt die Geschichte von Shakespeares „Romeo und Julia“ neu. Was wäre aus Julia geworden, hätte sie sich nicht umgebracht? Die Antwort gibt es bald in Stuttgart.
Als das am Broadway gespielte Pop-Musical „& Julia“ mit Hits von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys im Herbst 2024 in Hamburg gestartet ist, wusste das deutsche Publikum nur wenig darüber. Doch aus dem zuvor unbekannten Stück wurde ein Überraschungserfolg mit einer halben Million Zuschauer, die bis zur letzten Aufführung am vergangenen Samstag gekommen sind. Die Mund-zu-Mund-Propaganda war das beste Werbemittel. Die Jukebox-Show habe mit einer neuen Erzählweise eine jüngere Zielgruppe angelockt, heißt es bei der Stage-Entertainment.