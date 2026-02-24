Im Apollo-Theater werden Ohrwürmer von Abba und Udo Jürgens zur großen Party – und zur Hommage an den Erfinder des Formats, Michael Schüller, der bei einem Unfall gestorben ist.
Hits kommen und gehen – die Songs von Abba und Udo Jürgens indes sind für die Ewigkeit bestimmt. Im Stuttgarter Apollo-Theater wird Ausnahmemusik, die bis zu 50 Jahre alt ist, zu einer großen Party. Bei „2 Legenden 1 Konzert – A Tribute to Abba & Udo Jürgens“ verwandeln Musicalstars das Haus in eine brodelnde Tanzarena. Die meiste Zeit hält es die 1800 Besucherinnen und Besucher – ausverkauft! – nicht auf den Sitzen. Beim Festival der Ohrwürmer stehen, klatschen, singen und tanzen sie.