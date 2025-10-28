Wenn Stuttgarts Eiskönigin auf die „Königin des Tanzes“ trifft: Motsi Mabuse, die 15 Kilo abgenommen hat, besucht mit jungen Talenten die Disney-Show – und schwärmt von der Magie.
Strahlende Gesichter im Stage Palladium-Theater: TV-Jurorin und Profitänzerin Motsi Mabuse hat sich erneut von Disneys Musical „Die Eiskönigin“ verzaubern lassen – diesmal mit ihrer Tanzschule aus Kelkheim, die das Stück gerade einstudiert. „Die Show ist einfach großartig und ein Erlebnis für die ganze Familie“, schwärmt die 44-Jährige.