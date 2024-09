Musical in Stuttgart: Alexander Klaws wird Tarzan

Der Sänger und Schauspieler schlüpft in Stuttgart in die Rolle des Titelhelden des gleichnamigen Musicals. Er kennt die Rolle gut – will sie aber neu interpretieren.

Im Jahr 2010 war Alexander Klaws (41) in Hamburg der erste „Tarzan“ im gleichnamigen Disney-Musical – nun kehrt er als Dschungelheld auf die Bühne zurück. Der Hamburger Sänger und Schauspieler schlüpft im nächsten Jahr in Stuttgart für 15 Gastspiele in die Rolle des Titelhelden. Für diese Auftritte im Januar, Februar, März und April hat sich Klaws viel vorgenommen. „Ich will keine Kopie von mir damals sein, sondern mich mal wieder ein Stück weit neu erfinden“, sagte der Darsteller der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

„Eine Neuerfindung der Show“

Er sei sehr gespannt, was ihn am Stage-Palladium-Theater in Stuttgart erwartet. Denn zum einen sei ihm natürlich noch alles sehr vertraut. Aber ein, zwei Sachen hätten sich im Stück eben doch geändert. „Es ist einfach eine Neuerfindung der Show, die ich schon kenne. Und da freue ich mich ultramäßig drauf, das alles erst einmal kennenzulernen, auf mich wirken zu lassen und dann wirklich kopfüber einzusteigen in diese ganze Geschichte – mit den neuen tollen Kollegen, die mich da erwarten.“ Die Vorbereitungen sollen schon bald starten. Er sei aber schon jetzt überrascht, wie viel von der Rolle auch Jahre später noch in ihm stecke. Gleichzeitig aber werde er einen anderen Tarzan auf die Bühne bringen als er es damals als 27-Jähriger getan hat. „Mit jeder Rolle wächst der Schauspieler in einem, aber auch der Mensch. Denn man nimmt Werte immer ein Stück weit noch mal neu wahr.“

„Ich will Dinge neu erfinden“

Und deshalb werde auch die Vorbereitung auf die Rolle auf einem anderen Level passieren als in den Jahren zuvor. „Mein Anspruch ist, Dinge neu zu erfinden. Ich möchte sie noch einmal neu spüren und fühlen und gucken, was es als Schauspieler mit mir macht. Und das wird ein anderer Tarzan werden als der in Hamburg und vor allem auch als der in Oberhausen.“ Der erste Auftritt von Alexander Klaws als Tarzan in Stuttgart ist für den 25. Januar geplant. „Tarzan“ läuft seit Ende 2023 in Stuttgart.

Klaws wurde 2003 als Sieger der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) durch den Sender RTL bekannt. Seitdem hat er sechs Alben produziert und ist auf den Musicalbühnen in Deutschland in viele Rollen geschlüpft, darunter Tarzan, Alfred aus „Tanz der Vampire“, Sam in „Ghost - Das Musical“ sowie die Doppelrolle im Musical „Jekyll & Hyde“.