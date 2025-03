Musical in der Liederhalle Stuttgart: „Grease“ ist wieder da!

1 Szene aus „Grease“ Foto: /Quast

Das Filmmusical „Grease“ ist wegen seiner Nostalgie und dem Traumpaar John Travolta und Olivia Newton John legendär. Ob die Bühnenfassung aus London da mithalten kann, die gerade in der Stuttgarter Liederhalle gastiert?











Früher war alles besser, vor allem in den angeblich so putzigen USA der 1950 Jahre. Jeder kann sich Nachmittage in einem amerikanischen Diner vorstellen, mit Teenagern, die in Pettycoats oder aufgekrempelten Bluejeans Milchshakes schlürfen und Elvis-Songs aus der Jukebox dudeln lassen. Hunderte Filme haben solche Idyllen ins Gedächtnis von Generationen gefräst, die selbst nie einen Diner von innen gesehen haben.