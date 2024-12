Musical-Hit mit Ariana Grande: Titel enthüllt: So heißt die Fortsetzung von Wicked offiziell

1 Cynthia Erivo (l.) und Ariana Grande in "Wicked". Foto: © Universal Studios. All Rights Reserved.

In einem Jahr soll die Fortsetzung von "Wicked" in die Kinos kommen. Doch Teil zwei der von Anfang an als Doppelschlag geplanten Musical-Adaption wird nicht einfach "Wicked 2" heißen. So lautet der offizielle Titel.











Link kopiert



"Wicked" läuft derzeit extrem erfolgreich in den Kinos - und schon wirft Teil zwei der Musicalverfilmung seine Schatten voraus. Die Macher haben gerade den offiziellen Titel der Fortsetzung enthüllt, die am 21. November 2025 in die US-Kinos kommen soll. Und der lautet nicht etwa "Wicked 2", sondern "Wicked: For Good". Dies verkündete der Account von "Wicked" jetzt auf X.