Musical-Comeback in Hamburg: Alexander Klaws übergibt Tarzan-Rolle an Philipp Büttner

Alexander Klaws übergibt den Lendenschurz: Ab November kehrt das Disney-Musical "Tarzan" nach Hamburg zurück, allerdings mit einem neuen Hauptdarsteller. Philipp Büttner schwingt sich künftig durch den Dschungel. Klaws ist für ausgewählte Vorstellungen dabei - und gibt seinem Nachfolger Tipps.
Wechsel im Musical-Dschungel: Der Würzburger Philipp Büttner (32) wird zum neuen "Tarzan" im Hamburger Stage Theater Neue Flora. Der erfahrene Musicaldarsteller übernimmt die legendäre Rolle, die bisher fest mit dem Namen Alexander Klaws (41) verbunden war. Der Gewinner der allerersten "DSDS"-Staffel gibt seinem Nachfolger Tipps - und ist selbst für einige Gastspiele in Hamburg eingeplant.