Musical-Comeback in Hamburg: Alexander Klaws übergibt Tarzan-Rolle an Philipp Büttner

Alexander Klaws übergibt den Lendenschurz: Ab November kehrt das Disney-Musical "Tarzan" nach Hamburg zurück, allerdings mit einem neuen Hauptdarsteller. Philipp Büttner schwingt sich künftig durch den Dschungel. Klaws ist für ausgewählte Vorstellungen dabei - und gibt seinem Nachfolger Tipps.

Wechsel im Musical-Dschungel: Der Würzburger Philipp Büttner (32) wird zum neuen "Tarzan" im Hamburger Stage Theater Neue Flora. Der erfahrene Musicaldarsteller übernimmt die legendäre Rolle, die bisher fest mit dem Namen Alexander Klaws (41) verbunden war. Der Gewinner der allerersten "DSDS"-Staffel gibt seinem Nachfolger Tipps - und ist selbst für einige Gastspiele in Hamburg eingeplant.

Ein besonderer Ort mit vielen Erinnerungen für Klaws Für Klaws ist das Musical-Comeback in Hamburg etwas ganz Besonderes. Der 41-Jährige ist der wohl bekannteste Tarzan-Darsteller in Deutschland. Bereits von 2010 bis 2013 spielte er die Titelrolle im Stage Theater Neue Flora, wohin das Musical nun zurückkehrt. "Gerade die Neue Flora trägt Erinnerungen in jedem Winkel - vom Foyer bis zur Bühne. Es fühlt sich so an, als wäre ich nie weg gewesen", schwärmt Klaws im Interview.

"Tarzan ist für mich der Anfang der Familiengeschichte Klaws. Ich habe meine Frau damals als Jane kennengelernt - sie hat mir sogar das Fliegen beigebracht", erinnert sich der Sänger und Schauspieler. "Heute, 15 Jahre später, haben wir drei tolle, gesunde Söhne, und Tarzan war der Beginn von allem. Für mich wird es immer mehr als nur eine Show sein."

Von "Hercules" zu '"Tarzan"

Für Büttner ist Tarzan nicht der Beginn, aber der nächste große Schritt seiner Musical-Karriere. Der gebürtige Würzburger spielt seit über zehn Jahren in zahlreichen Produktionen. Mit Disneys "Aladdin" feierte er 2016 seinen Durchbruch, seit 2024 spielt er den "Hercules" in Hamburg - und wechselt nun ebendort in die Rolle des Tarzan. Kinofans dürften ihn auch als Gesangsstimme der Figur Fiyero aus dem Film "Wicked" kennen.

"Was mich an der Rolle des Tarzan besonders fasziniert, ist, dass sie von allen Figuren, die ich bisher gespielt habe, am weitesten von mir selbst entfernt ist", erklärt Büttner. "Tarzan ist bei Affen aufgewachsen, weshalb ich kaum auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kann. Aladdin und Hercules wussten, wie man sich in der Menschenwelt bewegt - Tarzan dagegen nicht."

Tipps vom Vorgänger

Klaws hat für seinen Nachfolger einige Ratschläge: "Tarzan ist eine der intensivsten Shows, die man spielen kann - vor allem körperlich. Training gehört einfach dazu, auch wenn man schon topfit ist. Aber genau das macht den Reiz aus: in die Proben einzutauchen, die neuen Kollegen kennenzulernen und sich voll auf dieses Abenteuer einzulassen."

Das kann auch Büttner bestätigen: "Ich trainiere tatsächlich täglich - Kraftsport, Ausdauer und mehrmals pro Woche sogar Ballett. Momentan bin ich fitter als je zuvor in meinem Leben." Da das Kostüm bei Tarzan noch reduzierter ist als bei Hercules, achtet er besonders auf seine Ernährung: "Pommes, Schokolade und Eis - so sehr ich sie liebe - gehören da natürlich nicht dazu."

Premiere und weitere Termine mit Klaws

Klaws selbst kehrt für eine limitierte Anzahl an Vorstellungen ab November ebenfalls nach Hamburg zurück - und übernimmt dort auch die Preview (19.11.) und die Premiere am 20. November. Die weiteren Auftrittstermine erstrecken sich bis in den April 2026, etwa zwei bis dreimal pro Monat. "Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf die kommenden Tarzan-Shows. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf meine Weihnachtskonzerte Anfang Dezember in Hamburg, Stuttgart, Darmstadt und Detmold. Aber zuerst gehört meine ganze Energie Tarzan - ich will jede Show so intensiv erleben, als wäre es die erste."

Für Musicalfans wird die neue Spielzeit damit gleich doppelt spannend: Während mit Philipp Büttner ein neuer Disney-Held den Dschungel erobert, verabschiedet sich Alexander Klaws von seiner ikonischen Rolle.