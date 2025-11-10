Popsänger Wincent Weiss kommt 2026 erneut nach Ludwigsburg. Im Gespräch erzählt er von seinem neuesten Song, Nachrichten, die er bekommt – und seinem letzten Auftritt vor dem Schloss.

Vor zwei Jahren stand er schon einmal auf der Bühne im Hof des Residenzschlosses Ludwigsburg. Leicht angeschlagen hatte er kurz zuvor seinen Fans Entwarnung gegeben: Er könne trotz bakteriellen Infekts spielen – und überzeugte. „Was für ein besonderer Abend gestern bei euch! So viele Fanaktionen, so viel Liebe, und dann habt ihr auch noch so laut mitgesungen!“, postete Wincent Weiss im Anschluss an das Konzert.

Als der 32-Jährige vor wenigen Wochen die Daten seiner Sommertour 2026 verkündete, kam dann für viele die freudige Überraschung: Wincent Weiss kommt am 13. August zurück nach Ludwigsburg.

Denkmalschutz beeinflusst Show

Jetzt könnte man meinen, ein Sänger, der innerhalb weniger Tage durch die ganze Republik reist, hat wenig Erinnerung an die einzelnen Konzerte. Angesprochen auf seinen Auftritt in Ludwigsburg hat der Sänger aber wohl direkt die Kulisse vor Augen: „Die meisten Konzerte sind auf geraden Flächen, häufig Parkplätze von großen Firmen. Das Ambiente vor historischen Gebäuden wie Burgen oder Schlössern ist etwas ganz Besonderes“, sagt er im Interview mit unserer Zeitung.

Nur der Denkmalschutz würde seine Show etwas beeinflussen: keine Pyrotechnik, kein Konfetti. Elemente, an denen Wincent Weiss üblicherweise nicht spart. Seine Konzerte sind bekannt für eine Komposition aus Papierschnüren, die von der Decke regnen, Flammen und teilweise Feuerwerk. „Da muss das Publikum dann mehr Gas geben, mehr Stimmung machen, mehr mitsingen“, sagt Weiss.

„You call it concert, we call it safespace“, steht auf einem Fanplakat. Foto: Avanti/Ralf Poller

Im Januar veröffentlicht er sein neues Album – zwei Songs, „Hast du kurz Zeit“ und „Sommer der bleibt“, sind schon erschienen. Während es während des Interviews schon seit Stunden in Ludwigsburg schüttet, bleibt gerade die eingängige Melodie von letzterem Song im Kopf. „Ich halt dich auch fest, ist der Sommer vorbei“, singt er. „Kalenderblätter fall’n, unser Sommer, der bleibt.“

Rückfrage: Wie bekommt man das hin, den Sommer behalten, während die Tage kürzer, kälter, grauer werden? „Sommergefühle sind ja einfach positive, warme Gedanken – und ich finde, man hat selbst in der Hand, wie man sich fühlt und ob man sich von dem Wetter und der Laune anderer runterziehen lässt“, sagt Weiss.

2027 keine Sommertour nach elf Jahren

Angesprochen auf die kreative Pause, von der sein Label schreibt, listet er auf, wie wenig Auszeit er tatsächlich hatte: eine Arenatour im vergangenen Jahr, ein Weihnachtsalbum, seit fünf Jahren die Show „Voice Kids“, bei der er in der Jury sitzt. Nächstes Jahr spielt er eine statt drei Touren, 2027 keine Sommertour.

„Das ist mein erster freier Sommer seit elf Jahren. Das erste Mal, dass ich am Wochenende im Sommer was machen kann, auf Festivals und Geburtstage gehe und Freunden nicht absagen muss“, erzählt er. „Das wird verrückt.“ Er lerne gerade erst, sich Pausen zu nehmen, gibt aber zu: In der schnelllebigen Zeit, in der jeden Freitag neue Musik herauskomme, habe man Sorge, dass man in Vergessenheit gerate.

Es gibt vermutlich viele Fans, die ihm diese Sorge nehmen könnten – viele davon sind Jugendliche oder junge Erwachsene. Und dennoch wären nach seinen Konzerten viele überrascht. „Manchmal bekomme ich Nachrichten von Vätern, die sagen: ‚Meine Tochter hat mich mitgeschleppt und ich dachte, ich stehe dann hinten bei der Bar, hatte aber dann einen spaßigen Abend mit meiner Familie’.“

Viele würden bemerken, dass seine Musik live etwas ganz anderes sei als gestreamt: bandlastiger, rockiger, größer. Ob er es wieder schafft, trotz leicht eingeschränkter Möglichkeiten ein erinnerungswürdiges Konzert zu spielen, wird sich im Sommer 2026 zeigen.

Wincent Weiss in Ludwigsburg

Open Air

Das Konzert findet am Donnerstag, 30. Juli, statt und wird erneut im Rahmen der KSK Musik Open im Schlosshof über die Bühne gehen.

Ticket

Tickets gibt es beispielsweise auf der Seite eventim.de für 74 Euro.