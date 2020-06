1 Immer gut besucht: Die Music Open in Ludwigsburg Foto: factum/Weise/Andreas Weise/factum

Wegen der Corona-Pandemie finden die KSK Music Open in diesem Jahr nicht statt. Der Großteil der Künstler, die im Residenzschloss auftreten sollten, kommt nun 2021 nach Ludwigsburg – aber nicht alle.

Ludwigsburg - In den vergangenen Jahren haben die KSK Music Open Zehntausende Musikfans nach Ludwigsburg gezogen. In diesem Jahr findet die Konzertreihe vor der Kulisse des Barockschlosses wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die Veranstalter haben in den vergangenen Wochen nach Ersatzterminen für die Konzerte gesucht. In den meisten Fällen ist ihnen das gelungen, der Großteil der Künstler kommt nun im Sommer 2021 in die Barockstadt. Allerdings fallen zwei Konzerte ersatzlos aus dem Terminplan.

Für das Konzert von DJ Bobo, das am 31. Juli hätte stattfinden sollen, konnte kein Ausweichtermin gefunden werden. Wer schon Tickets hat, erhält an der jeweiligen Vorverkaufsstelle sein Geld zurück. Käufern, die das Konzert des Schweizers am 6. Mai 2022 in der Stuttgarter Porsche-Arena besuchen wollen, steht ein Gutschein über die bereits gezahlte Vorverkaufsgebühr zu.

Peter Maffay ergänzt das Lineup

Auch das Konzert von AnnenMayKantereit, die mit Freunden nach Ludwigsburg kommen wollten, fällt aus. Dass die komplette Tournee 2020 nicht nachgeholt wird, „schmerzt und macht uns unglaublich traurig“, teilt die Band mit. Fans, die Karten für Ludwigsburg hatten, erhalten von 1. Juli an ihr Geld zurück.

Die weiteren Konzerte der Music-Open finden an den folgenden Terminen statt: Dieter Thomas Kuhn spielt am 30. Juli 2021 im Residenzschloss, der Auftritt von Alligatoah findet tags darauf (31. Juli) statt. Lionel Richie (3. August), Avantasia (5. August), Revolverheld (7. August) und Sarah Connor (8. August) folgen im Anschluss. Peter Maffay haben die Konzertveranstalter neu ins Programm für 2021 aufgenommen. Er spielt am 6. August. Für die Konzerte gelten die Eintrittszeiten, die auf den Tickets vermerkt sind.

