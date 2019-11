Music Open in Ludwigsburg

1 Für spektakuläre Bühnenshows bekannt: DJ Bobo Foto: dpa/Patrick Seeger

Neben der Schweizer DJ-Legende werden unter anderen Sarah Connor, Revolverheld und Lionel Richie im kommenden Jahr in der Barockstadt erwartet. Die Zahl der Konzerte bei den Music-Open war nie größer.

Ludwigsburg - So viele Künstler wie es im kommenden Jahr sein werden, sind noch nie bei den Music Open im Ludwigsburger Schloss aufgetreten. Nun haben die Veranstalter den achten und letzten Interpreten für die Konzertreihe bekannt gegeben: DJ Bobo komplettiert das Line-Up. Der Schweizer tritt am 31. Juli in Ludwigsburg auf.

Die Begeisterung für den 51-Jährigen ist auch nach mehr als 27 Jahren ungebrochen. Das zeigt seine jüngste Tour. Mit mehr als 150 000 verkauften Tickets stellte er einen persönlichen Besucherrekord auf. Zu seinem Auftritt in Ludwigsburg sagt er: „Es wird viel zu sehen geben, neue Songs, aber natürlich auch alle alten Hits.“ Neben dem DJ treten im kommenden Jahr unter anderem Sarah Connor und Revolverheld in der Barockstadt auf.