1 Die Broilers bei einem Auftritt in der Schleyerhalle in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky)

Die KSK Music Open gehören fest zum Veranstaltungskalender in Ludwigsburg. Nun stehen die ersten zwei Bands fest, die im nächsten Sommer im Schloss spielen.















Die ersten Acts für das Line-Up der elften Ausgabe der KSK-Music-Open im Ludwigsburger Schloss stehen fest. Zum Auftakt wird es am 29. Juli ein „Brasstival“ geben, bei dem die Besucher in die Welt der Brass-Musik eintauchen können. Bereits 2017 waren La Brass Banda zu Gast in Ludwigsburg, im kommenden Jahr unterstützt sie neben drei weiteren Bands auch der Oßweiler Musikverein. Des weiteren hat der Veranstalter Eventstifter die Broilers gewonnen. Die Düsseldorfer Band ist insbesondere für ihre Live-Auftritte bekannt und hat in ganz Deutschland Fans. Zur Tour in diesem Sommer kamen hunderttausende Fans, unter anderem war das Konzert in der Berliner Waldbühne, wo insgesamt 30 000 Zuschauer die Broilers feierten, ausverkauft.

Der Vorverkauf startet am 6. Oktober um 11 Uhr

Konzerte der fünfköpfigen Gruppe werden in der Ankündigung als „hochexplosive und emotionale Happenings, die ihresgleichen suchen“ beworben. Den Charme der Band und das enge Band zur Zuhörerschaft manifestiere sich darin, dass sie für jede Lebenslage den passenden Song im Repertoire habe. Der Vorverkauf für das Konzert am 4. August 2023 startet an diesem Donnerstag um 11 Uhr. Die Karten sind im Internet unter shop.broilers.de erhältlich wie auch unter www.ticket.eventstifter.de. Dort gibt es auch die Tickets für das Brassfestival, für das der Vorverkauf bereits läuft.