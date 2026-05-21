Der DFB hat den Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf besondere Weise präsentiert: In Social-Media-Clips sind die Nationalspieler auch als Kinder zu sehen. Freunde oder Familie gratulieren in persönlichen Botschaften.
Der Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht fest: Auf Instagram verkündete der DFB bereits vor der offiziellen Pressekonferenz einige der Spieler, die zum Turnier in USA, Mexiko und Kanada reisen werden. Statt klassischer Spielerfotos setzte der Verband dabei auf emotionale Videos, in denen die Sportler als Kinder zu sehen sind und ihre Karriere in Bildern nachgezeichnet wird. Freunde und Familien gratulieren darin zur Nominierung.