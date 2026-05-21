Der DFB hat den Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf besondere Weise präsentiert: In Social-Media-Clips sind die Nationalspieler auch als Kinder zu sehen. Freunde oder Familie gratulieren in persönlichen Botschaften.

Der Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht fest: Auf Instagram verkündete der DFB bereits vor der offiziellen Pressekonferenz einige der Spieler, die zum Turnier in USA, Mexiko und Kanada reisen werden. Statt klassischer Spielerfotos setzte der Verband dabei auf emotionale Videos, in denen die Sportler als Kinder zu sehen sind und ihre Karriere in Bildern nachgezeichnet wird. Freunde und Familien gratulieren darin zur Nominierung.

Kleiner Bruder freut sich für Jamal Musiala Unter anderem Bayern-Spieler Jamal Musiala (23) wird bei der WM dabei sein. Im entsprechenden Clip ist sein kleiner Bruder Jerrell zu hören. "Ich freue mich immer, dich Fußball spielen zu sehen. Für mich bist du nicht nur mein großer Bruder, sondern auch ein Vorbild", sagt er. Jetzt freue er sich darauf, ihn im Deutschlandtrikot zu sehen und ihn anzufeuern. Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38) kommt ebenfalls zu Wort und lobt Musiala: "Du bist ein Spieler, der uns definitiv zu ganz, ganz viel Erfolg verhelfen kann."

Frau und Tochter gratulieren Deniz Undav

Auch Deniz Undav (29) ist Teil des WM-Kaders. Das durften seine Frau Tanja und die gemeinsame Tochter verkünden, die im August 2024 zur Welt kam. "Hallo Deniz und hallo...", beginnt seine Frau die Nachricht, bevor die Tochter ein "Papa" ergänzt. "Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei bei der WM 2026 und wir können es nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind und wie sehr wir uns für dich freuen, weil wir genau wissen, wie viel du dafür gegeben hast", sagt seine Frau. Sie wünschen ihm viel Glück, Spaß und Freude und betonen, er habe für sie längst schon gewonnen. Der Zusammenschnitt zeigt den Stürmer als Kind auf dem Fußballplatz, gemeinsam mit seiner Familie sowie mit seiner Tochter auf dem Rasen.

Ehefrau sendet Joshua Kimmich emotionale Botschaft

Joshua Kimmich (31) fährt als Kapitän zur WM. In dem Clip richtet sich unter anderem seine Ehefrau Lina an ihn. "Lieber Joshua, alle wissen, dass du ein super Fußballer bist, aber für uns bist du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und ein noch besserer Vater. Danke, dass es dich gibt", sagt sie. Auch ein Jugendfreund des Spielers sowie Julian Nagelsmann geben ihm warme Worte mit auf den Weg. Auch bei ihm werden die Botschaften von Fotos aus Kindheit, Jugend, den Anfängen seiner Fußballkarriere bis hin zu aktuellen Aufnahmen begleitet.

Auch diese Spieler sind im Kader

Weitere Videos erhielten Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamie Leweling, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlović, David Raum, Nadiem Amiri, Maximilian Beier und Leon Goretzka. Die restlichen Spieler des Kaders teilte der DFB in einem separaten Beitrag mit. "...wenn Kindheitsträume wahr werden", hieß es dazu.

Demnach fahren Manuel Neuer, Oliver Baumann und Alexander Nübel als Torhüter mit. Felix Nmecha, Angelo Stiller, Pascal Groß, Leroy Sane, Lennart Karl, Florian Wirtz, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Antonio Rüdiger, David Raum, Nathaniel Brown und Malick Thiaw vervollständigen den Kader.