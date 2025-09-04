Museumsbahn Welzheim: Nach massiven Hochwasserschäden: Wann fährt die Schwäbische Waldbahn wieder?

Auf der zerstörten Bahnstrecke nach Welzheim beginnen bald die Bauarbeiten. Bis die Museumsbahn wieder losdampfen kann, muss manche technische Herausforderung gemeistert werden.
Wenn alles rund läuft, dann dampft die Schwäbische Waldbahn im nächsten Frühjahr wieder die idyllische, seit 1992 unter Denkmalschutz stehende Strecke nach Welzheim (Rems-Murr-Kreis) hinauf. „Wir planen und hoffen, zum Mai 2026 den Fahrbetrieb wieder aufnehmen zu können“, berichtet Reinhold Kasian, der Geschäftsführer der Schwäbischen Waldbahn.