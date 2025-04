1 Der Lieferwagen stieß mit der Museumsbahn „Öchsele“ zusammen. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Markus Mainka

Wegen eines Missverständnisses ist am Freitag ein 50-Jähriger mit seinem Lieferwagen auf die Gleise der Museumsbahn „Öchsele“ bei Reinstetten (Kreis Biberach) gefahren.











In Ochsenhausen-Reinstetten (Kreis Biberach) ist am Freitagnachmittag ein Lieferwagen mit der „Öchsle“ genannten Museumsbahn zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde der Lieferwagen dabei stark beschädigt, an der Lokomotive entstand dagegen nur geringer Schaden.