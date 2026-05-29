Eine Künstlerfamilie, drei Generationen, ein Haus: Das Museum Sammlung Nuss in Weinstadt zeigt Werke von Großvater Fritz Nuss, Sohn Karl Ulrich Nuss und Enkel Christoph Traub.

Opa, Onkel und Enkel unter einem Dach: In Weinstadt-Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis) ist von Sonntag, 31. Mai, an eine Sonderausstellung mit Arbeiten der Künstler Fritz Nuss, Karl Ulrich Nuss und Christoph Traub zu sehen. Die drei Bildhauer stehen für drei Generationen einer Künstlerfamilie, die den Rems-Murr-Kreis geprägt hat.

Die Ausstellung mit dem Titel „Vom Keller bis zum Dachboden“ eröffnet um 11 Uhr im Museum Sammlung Nuss in Weinstadt-Strümpfelbach, Hauptstraße 19. Die Einführungsrede hält Jörg Henning Kokott. Die Arbeiten sind bis zum 25. Oktober zu sehen, geöffnet ist die Ausstellung immer sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Das Treppensteigen lohnt sich: Im schönen Gewölbekeller des alten Hauses zeigt Christoph Traub unter dem Titel „Elemente – Fragmente“ seine Arbeiten aus Stein. Sie setzen sich mit dem Werden und Vergehen in der Natur auseinander. In der Dauerausstellung im Stockwerk darüber sind Gemälde zu sehen, die Karl Ulrich Nuss und sein Vater Fritz Nuss im Laufe der Jahre zusammengekauft haben. Ein Who’s who von Kunstschaffenden des Südwestens. Im Dachgeschoss schließlich zeigt Karl Ulrich Nuss neue Kleinplastiken im Kontext mit späten Zeichnungen seines Vaters Fritz Nuss.

„Der Ideenreichtum von Karl Ulrich Nuss ist unbegrenzt, dies zeigt sich wieder in seiner neuen Serie von kleinen Bronzen“, heißt es in der Ankündigung zur Ausstellung. Und weiter: „Zusammen mit den sehr lebendigen und spontanen Zeichnungen von Fritz Nuss ist eine sehr spielerische und fantasievolle Ausstellung entstanden.“