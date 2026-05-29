Eine Künstlerfamilie, drei Generationen, ein Haus: Das Museum Sammlung Nuss in Weinstadt zeigt Werke von Großvater Fritz Nuss, Sohn Karl Ulrich Nuss und Enkel Christoph Traub.
Opa, Onkel und Enkel unter einem Dach: In Weinstadt-Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis) ist von Sonntag, 31. Mai, an eine Sonderausstellung mit Arbeiten der Künstler Fritz Nuss, Karl Ulrich Nuss und Christoph Traub zu sehen. Die drei Bildhauer stehen für drei Generationen einer Künstlerfamilie, die den Rems-Murr-Kreis geprägt hat.