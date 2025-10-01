Museum am Löwentor Stuttgart: Museumsgast mit Knopfaugen –wie sich ein Siebenschläfer in die Teeküche verirrte

Eigentlich sind im Museum am Löwentor die Dinosaurier zu Hause – und die sind nicht gerade quicklebendig. Anders als ein kleiner Siebenschläfer, der sich jetzt dorthin verirrt hat.
Während vor dem Naturkundemuseum am Löwentor Schüler aus Stuttgart und der Region bei einer Pflanzaktion viel über Artenvielfalt lernten, hat ein kleines heimisches Nagetier im Verwaltungs- und Wissenschaftstrakt für Erstaunen gesorgt. Denn dort entdeckte der Präparator Daniel Bartsch einen kleinen Siebenschläfer. Dieser hatte sich heimlich in die Teeküche des Forschungsgebäudes eingeschlichen.