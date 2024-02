Museum am Löwentor in Stuttgart: Mit Taschenlampen durch die Ausstellung „Nachts bei den Sauriern“

Museum am Löwentor in Stuttgart

1 Im Museum am Löwentor findet eine Taschenlampenführung „Nachts bei den Sauriern“ statt. Foto: Julian Rettig/Julian Rettig

Die Sonderführung „Nachts bei den Sauriern“ lässt Exponate des Stuttgarter Löwentormuseums in neuem Licht erscheinen. Ein Einblick.











Link kopiert



Gefährlich blitzen die Zähne des Megalodon im Taschenlampenlicht. Bis zu 17 cm lang sind die Beißer des Urhais, die bislang gefunden wurden. Viel mehr liege der Forschung leider nicht an Überresten des Giganten vor, erklärt Lisa Rager den zwei Dutzend Besuchern, die nach Einbruch der Dunkelheit ins Löwentor-Museum in Stuttgart gekommen sind, um für eine Stunde „Nachts bei den Sauriern“ zu sein. Auch der Name des riesigen Meeresräubers bezieht sich auf die eindrucksvolle Kauleiste: Megalodon heißt „Riesenhafter Zahn“.