1 Die 1489 errichtete Kelter in Steinheim soll zum neuen Zentrum werden. Foto: avanti

Für sechs Millionen Euro will die Stadt Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) mehrere Einrichtung an einem Ort zentrieren. Die beiden Museen und die Bibliothek sollen in die Kelter ziehen. Man verspricht sich eine Belebung der Innenstadt mehr Effizienz.











„Wir spielen ein Stück weit Tetris“, sagt Thomas Winterhalter. Der Bürgermeister von Steinheim an der Murr und sein Erster Beigeordneter Stephan Retter haben am Montag in einem Pressegespräch über die Innenstadtentwicklung und die Verschiebung diverser Einrichtungen informiert. Für sechs Millionen Euro soll die Kelter erneuert werden und künftig vielen Institutionen eine neue Heimat bieten.