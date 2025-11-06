Statt viel Geld in neue Kunstwerke zu stecken, sollte der Louvre nach Meinung des französischen Rechnungshofs mehr in Renovierung und Sicherheit investieren. Hat das mit dem Schmuckdiebstahl zu tun?
Paris - Der Pariser Louvre sollte nach Meinung des französischen Rechnungshofs seine Mittel effizienter nutzen und mehr Geld für die Sicherheit und die Renovierung des Museums bereitstellen. In den Jahren 2018 bis 2024 habe das weltberühmte Museum sich besonders um "sichtbare und attraktive" Maßnahmen gekümmert. Technische Installationen etwa zur Sicherheit sowie die Erhaltung und Renovierung der Gebäude wären dahinter zurückgetreten. Der nun vorgestellte Bericht wurde bereits vor dem spektakulären Einbruch in das Museum Mitte Oktober erstellt.