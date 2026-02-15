Einbruch, baufällige Galerien, Ticketbetrug und zwei Überschwemmungen binnen Wochen: Kann der Pariser Louvre seine Rolle als prestigeträchtiges Museum noch retten? Was sich jetzt ändern muss.
Paris - Einst sorgte der Louvre mit bedeutenden Werkschauen für weltweites Aufsehen. Seit einigen Monaten jedoch reiht sich eine Negativschlagzeile an die nächste: Ein Einbruch am helllichten Tag, bei dem Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro entwendet wurden, der Verdacht auf Ticketbetrug in großem Stil sowie Überschwemmungen infolge defekter Rohre.