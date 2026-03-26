1 Das nach Dresden zurückgekehrte Werk von Lucas Cranach dem Älteren soll später in der Gemäldegalerie Alte Meister ausgestellt werden (Archivbild). Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Kurfürst Friedrich kehrt heim: Ein Porträt von ihm galt Jahrzehnte als Kriegsverlust der Dresdner Gemäldegalerie. Dann tauchte es in Frankreich auf, nun ist es wieder «zu Hause».











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Dresden (dpa/sn) - Ein seit Ende des Zweiten Weltkrieg verschollenes Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren (1472–1553) und seiner Werkstatt ist in die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister zurückgekehrt. Das kleinformatige Porträt zeigt Kurfürst Friedrich den Weisen und befand sich in französischem Privatbesitz, teilten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mit. Als es in einem Auktionshaus auf seine Herkunft überprüft wurde, stellte sich heraus, dass es einst zum Bestand der SKD gehörte.