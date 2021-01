Polizeieinsatz in Stuttgart-Süd Beamte umstellen Haus an der Immenhofer Straße

Ein Mann in einem mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand verursacht einen Großeinsatz der Polizei an der Immenhofer Straße. Laut einer Zeugin war auch ein Messer im Spiel – am Ende wurde aber niemand verletzt.