Fast alle großen Museen Baden-Württembergs müssen saniert werden. Was heißt das fürs Publikum und vor allem: Was kostet das?
Ob das Dach saniert oder eine neue Heizung eingebaut wird – in Wohnhäusern können Sanierungen oft in bewohnten Bereichen vorgenommen werden. In Museen ist die Sache diffiziler. Bevor Dach oder Klimaanlage erneuert werden können, müssen die Ausstellungsobjekte ausziehen, weil Feuchtigkeit, Staub und Erschütterungen Kunst und Kulturgegenstände gefährden. Deshalb sind die aktuellen Sanierungsprojekte in den diversen Museen in Baden-Württemberg komplex. Was wird wo getan?