Jasmine Tookes eröffnete die diesjährige "Victoria's Secret Fashion Show" und zog dabei alle Blicke auf sich: Das im neunten Monat schwangere Model brachte den Babybauch in einem durchsichtigen Netzkleid mit Perlen zur Geltung.

Jasmine Tookes (34) konnte ihr strahlendes Lächeln kaum verbergen, als sie am Mittwochabend die "Victoria's Secret Fashion Show" eröffnete. Das hochschwangere Model brachte den Babybauch in einem goldenen Netzkleid zur Geltung, darunter trug Tookes seidig glänzende Unterwäsche in Hautfarbe. Anstelle von Flügeln trug sie eine Muschelschale aus Drahtgeflecht, die mit Perlen verziert war.

Im Nacktkleid-Look, der nur wenig der Vorstellungskraft überließ, stolzierte die im neunten Monat schwangere Tookes selbstbewusst über den Laufsteg und zog damit gleich zum Start der Show alle Blicke auf sich.

Im Juli gab die Kalifornierin via Instagram bekannt, dass sie und Ehemann Juan David Borrero (35) ihr zweites Kind erwarten. "Eine weitere kleine Seele zum Liebhaben", schrieb das Model zu Bildern eines Schwangerschafts-Shootings, welche die werdende Mutter elegant ganz in Weiß vor einer malerischen Kulisse zeigen. Auf mehreren Aufnahmen legt sie sanft ihre Hand auf ihren wachsenden Babybauch.

Tookes und Borrero wurden 2023 erstmals Eltern. Mia Victoria kam am 23. Februar 2023 zur Welt, wie das Model via Instagram verkündete.

Neues Image setzt auf mehr Diversität

Auf dem "Victoria's Secret"-Laufsteg ist Jasmine Tookes keine Unbekannte. Sie gab ihr Debüt auf dem legendären Runway im Jahr 2012. Dass Tookes die diesjährige Show hochschwanger eröffnete, passt zum neuen Image von "Victoria's Secret". Die Show kämpfte zuvor mit starker Kritik wegen mangelnder Inklusion und Diversität, bis das Event 2019 schließlich eingestellt wurde. 2024 kam die Show mit einem neuen Konzept zurück.