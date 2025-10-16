Jasmine Tookes eröffnete die diesjährige "Victoria's Secret Fashion Show" und zog dabei alle Blicke auf sich: Das im neunten Monat schwangere Model brachte den Babybauch in einem durchsichtigen Netzkleid mit Perlen zur Geltung.
Jasmine Tookes (34) konnte ihr strahlendes Lächeln kaum verbergen, als sie am Mittwochabend die "Victoria's Secret Fashion Show" eröffnete. Das hochschwangere Model brachte den Babybauch in einem goldenen Netzkleid zur Geltung, darunter trug Tookes seidig glänzende Unterwäsche in Hautfarbe. Anstelle von Flügeln trug sie eine Muschelschale aus Drahtgeflecht, die mit Perlen verziert war.