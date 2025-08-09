Murrtalviadukt in Backnang: Wegen neuen Trägern: B14 wird nachts voll gesperrt

1 Bauarbeiten am Murrtalviadukt machen die Sperrung erforderlich. Foto: Gottfried Stoppel

Verkehrsteilnehmer müssen Mitte August mit Behinderungen auf der B14 bei Backnang rechnen. Die Bundesstraße wird nachts gesperrt.











Wegen Einhubarbeiten auf dem Murrtalviadukt wird die B 14 zwischen den Anschlussstellen Backnang-Mitte und Backnang-West (Rems-Murr-Kreis) in den beiden Nächten von Dienstag, 12. August, auf Mittwoch, 13. August, sowie von Mittwoch, 13. August, auf Donnerstag, 14. August, gesperrt. Die Sperrung gilt jeweils von 20 bis 6 Uhr. In dieser Zeit werden Träger für das bodengestützte Traggerüst am nördlichen Überbau der neuen Brücke eingehoben. Die Maßnahme ist Teil der laufenden Bauarbeiten am Murrtalviadukt und laut Regierungspräsidium Stuttgart aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Verkehrssicherheit notwendig.