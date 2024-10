Murrhardter Kulinarium am Waldsee: Mit EU-Förderung zur barrierefreien Ferienwohnung

1 Ulrike Pfizenmaier aus Murrhardt hat mit ihrem Mann ihr Kulinarium am Waldsee um drei Ferienwohnungen erweitert. Dafür hat sie Fördergelder aus der EU bekommen. Foto: Gottfried Stoppel

Mithilfe einer EU-Förderung haben Ulrike und Helmut Pfizenmaier das Restaurant Kulinarium in Fornsbach zu einer Ferienunterkunft ausgebaut. Die Besonderheit: Eine der Wohnungen ist behindertengerecht. Warum die Gelder aus Brüssel in den Murrhardter Teilort geflossen sind.











Der Eingang der stilvollen Ferienwohnung ist breit und ebenerdig. Die Zimmer sind in einem edlen Hellbraun gestrichen und geräumig, an der Wand hängt eine hölzerne Dekoration in Form von Messer und Gabel. Dusche und Toilette sind so groß, dass problemlos ein Rollstuhl hineinpasst. Die chromfarbene Stange hilft beim Festhalten und Abstützen. Nirgends muss ein Hindernis überwunden werden – keine Wanne, in die man erst steigen muss, keine Stufen, die zu erklimmen sind. Direkt gegenüber der Terrasse liegt der Fornsbacher Waldsee, der nach Angaben der Stadt Murrhardt jährlich rund 5000 Touristen anzieht. „So schön hat man es zuhause nicht“, sagt eine Besucherin, die den Neubau bestaunt.