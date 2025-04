1 Keine gute Idee: Alkohol und Radfahren. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Stark betrunkene Radfahrer beschäftigen die Polizei in Murrhardt und Waiblingen. Einer davon hat sich in einer Hecke festgefahren und braucht Hilfe.











Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat offensichtlich ein 54 Jahre alter Mann, um den sich die Polizei am Dienstagnachmittag in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) kümmern musste. Nach den Angaben der Polizei war der Mann in der Fornsbacher Straße mit seinem Pedelec in eine Hecke gefahren, die ein Grundstück umgab – und darin stecken geblieben.