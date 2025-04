1 Die Polizei bittet weiter um Hinweise auf eine vermisste Frau aus Murrhardt. Foto: dpa-Zentralbild/Jens Büttner

Seit dem 15. April fehlt von Beate Z. jede Spur. Die Polizei vermutet eine hilflose Lage. Am Sonntag wurde eine neue Spur verfolgt. Doch weiterhin gilt der Aufruf der Kripo: Wer hat die Frau gesehen?











Seit Dienstag wird in Murrhardt eine 54-jährige Frau vermisst. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, verdichteten sich die Hinweise zuletzt am Sonntag: Eine Zeugin will Beate Z. am Nachmittag in der Fornsbacher Straße gesehen haben – in der Nähe eines Tierbedarfsgeschäfts.