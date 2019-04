1 Der VfB-Fan schlug dem Bayern-Fan mit der Faust ins Gesicht. (Symbolbild) Foto: dpa

In einem Regionalzug zwischen Backnang und Murrhardt kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen zwei betrunkenen Fangruppen. Am Bahnhof in Murrhardt eskaliert die Lage. Die Polizei sucht Zeugen.

Murrhardt - Nach einem Besuch des Stuttgarter Frühlingsfestes ist es am frühen Sonntagmorgen in einem Regionalzug in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) zu Auseinandersetzungen zwischen VfB- und FC Bayern-Fans gekommen. Dabei wurde ein Fan der Münchner durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, kam es zwischen den zum Teil stark betrunkenen Wasenbesuchern auf der Zugfahrt von Backnang nach Murrhardt gegen 1.15 Uhr zu einem heftigen Streit.

Die Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof in Murrhardt setzte sich die Auseinandersetzung zwischen Fans der beiden Fußballvereine VfB Stuttgart und FC Bayern München fort. Dabei kam es im Bereich von Gleis 2 zu tumultartigen Szenen. Ein bislang unbekannter VfB-Fan schlug hierbei einem Bayern-Fan mit der Faust ins Gesicht. Dieser kam dadurch zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

Der Täter stieg gemeinsam mit einer Frau in einen blauen Golf GTI und fuhr Richtung Backnang davon.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191/909-0 bei der Polizei zu melden.