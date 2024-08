Murrhardt: Senior im Rollstuhl ausgeraubt: 23-Jähriger in U-Haft

1 Die Polizei kam dem Mann durch Zeugenhinweise auf die Spur. Foto: Phillip Weingand/StZ

Ein Bewohner eines Pflegeheims in Murrhardt wurde ausgeraubt. Ein Tatverdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft – ein Sprecher der Polizei erklärt, wie man ihm auf die Spur kam.











Weil er im dringenden Verdacht steht, in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) einen Pflegeheimbewohner ausgeraubt zu haben, sitzt ein 23 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilt, wurde bereits am Samstag, 24. August, im Alten- und Pflegeheim Hohenstein ein 28 Jahre alter Bewohner überwältigt. Dem Mann wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich gestohlen. Der Täter flüchtete zunächst.