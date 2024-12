Murrhardt im Rems-Murr-Kreis: Körperverletzungen im Doppelpack

1 Die Polizei ermittelt nach zwei Vorfällen in Murrhardt. Foto: StZ/Weingand

Die Polizei hat es am Wochenende mit zwei Körperverletzungen in Murrhardt zu tun bekommen. Ein Angriff auf einen Mann am Bahnhof gibt Rätsel auf, auch in einem Café hat es Ärger gegeben.











Am Wochenende musste die Polizei gleich zweimal wegen Körperverletzungen in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ausrücken. Der erste Fall ereignete sich am frühen Samstagmorgen im Bereich des Bahnhofs. Gegen 5 Uhr war dort ein 52-Jähriger zu seinem geparkten Auto gegangen, um dieses zu starten und warmlaufen zu lassen. Dabei kam es laut der Polizei zu einem Gespräch mit zwei Unbekannten. Diese sollen dann plötzlich auf den Mann losgegangen sein und ihm mehrere Male ins Gesicht geschlagen haben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 91 / 90 90 bei der Polizei Backnang zu melden.