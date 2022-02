1 Die Polizei bittet nach einem Messerangriff in Murrhardt um Hinweise. Foto: StZN/Weingand

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Murrhardt lebensgefährlich verletzt worden. Der jugendliche Bruder seiner Freundin attackierte ihn von hinten, die Tatwaffe wird noch gesucht.















Murrhardt - In der Entengasse in Murrhardt ist am Mittwochnachmittag ein 24 Jahre alter Mann mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen. Laut der Polizei war das spätere Opfer zu Besuch bei der Familie seiner Freundin gewesen. Als er von dort wieder nach draußen ging, soll ihm der 16 Jahre alte Bruder der Freundin gefolgt sein. Dann kam es zu einem Streit.

Der 24-Jährige wurde von hinten mit einem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, attackiert. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der 16-Jährige suchte das Weite, das Opfer alarmierte noch selbst den Rettungsdienst. Der 24-Jährige wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation folgte. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr. „Laut unseren Erkenntnissen hatte es bei dem Besuch selbst noch keinen Streit gegeben“, sagt ein Sprecher der Polizei. Die Freundin des 24-Jährigen sei bei der Attacke nicht anwesend gewesen.

Nach der Messerangriff in Murrhardt bittet die Polizei um Zeugen

Die Polizei nahm den 16-Jährigen, der wie das Opfer die syrische Staatsbürgerschaft besitzt, noch am Mittwochabend fest. Die Tatwaffe fehlt den Ermittlern jedoch noch, am Donnerstag suchten Beamte mit Spürhunden daher das Gebiet ab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendliche am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Nun sitzt der mutmaßliche Täter in U-Haft. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Streits laufen jetzt. Die Polizei bittet daher Zeugen des Angriffs, sich unter 0 73 61/58 00 telefonisch zu melden.