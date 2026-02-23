Die Brücke auf der Straße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) wird mit zusätzlichen Fahrbahnen neu gebaut. Zudem ist eine Einfädelspur geplant – was schon einmal schiefging.
Kaum ein Thema wird derzeit in und rund um Marbach so heiß diskutiert wie der im Sommer anstehende Neubau der Brücke über die Murr auf der Landesstraße 1100. 75 Tage sollen die Arbeiten dauern, das Nadelöhr von Ende Juli bis Mitte Oktober komplett gesperrt sein. Autofahrer müssen dann lange Umwege in Kauf nehmen. Gut möglich allerdings, dass die Stelle zwischen Marbach und Murr am Abzweig nach Benningen auch nach der Freigabe der Brücke die Gemüter erhitzt. Denn mit dem Neubau wird sich die Verkehrsführung an dem Knotenpunkt grundlegend ändern.