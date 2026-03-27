Ein Teenager liegt nach einem E-Scooter-Unfall bewusstlos auf der Straße – der Autofahrer fährt einfach weiter. Seitdem kämpft seine Mutter dafür, dass der Fahrer gefunden wird.
Seit Tagen wühlt dieses Bild Sandra K. auf: ihr Sohn, reglos auf der Straße, bewusstlos nach dem Aufprall – und ein Unfallbeteiligter, der einfach davonfährt. „Das lässt mir keine Ruhe. Den eigenen Sohn so zu sehen, war ein Albtraum“, sagt die Mutter. Sie könne nicht begreifen, wie man einen verletzten Jugendlichen einfach liegenlassen kann.