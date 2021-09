Zu wenige Erzieher in der Region Stuttgart Kitas müssen Öffnungszeiten drastisch reduzieren

Der Albtraum aller Eltern wird wahr: In Stuttgart können 1200 Kita-Plätze nicht belegt werden, in Ludwigsburg werden Öffnungszeiten drastisch reduziert – so groß ist der Mangel an Fachkräften. Die Beteiligten klingen verzweifelt.