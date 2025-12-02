Murot und der Elefant im Raum: Wolf Danny Homann ist neuer Staatsanwalt im Wiesbaden-Tatort

Am 28. Dezember läuft mit "Murot und der Elefant im Raum" ein neuer "Tatort" aus Wiesbaden. Mit dabei ist Wolf Danny Homann als neuer Staatsanwalt Froese, der zusammen mit Kommissar Murot nach einem vermissten Kind sucht.
