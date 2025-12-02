Murot und der Elefant im Raum: Wolf Danny Homann ist neuer Staatsanwalt im Wiesbaden-Tatort

Am 28. Dezember läuft mit "Murot und der Elefant im Raum" ein neuer "Tatort" aus Wiesbaden. Mit dabei ist Wolf Danny Homann als neuer Staatsanwalt Froese, der zusammen mit Kommissar Murot nach einem vermissten Kind sucht.

Ein Neuzugang im "Tatort" aus Wiesbaden: Im kommenden Fall "Murot und der Elefant im Raum" (28. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten) sucht Staatsanwalt Froese gemeinsam mit Kommissar Murot (Ulrich Tukur) nach einem vermissten Kind. Gespielt wird die Rolle von Wolf Danny Homann (geb. 1990).

Dem Staatsanwalt wird es von dem eigenwilligen Ermittler nicht leicht gemacht, wird Homann in der Pressemitteilung zitiert. Froese sei "zwischen legalen Grenzen und moralischen Grauzonen hin- und hergerissen, um ein entführtes Kind zu retten" und gerate dabei immer wieder mit Murot aneinander, "während ihnen die Zeit davonläuft".

Erfahrener Krimi-Darsteller

Im TV-Krimi kennt sich Homann schon aus. Bereits 2019 spielte er im Kölner "Tatort: Weiter, immer weiter" den drogenabhängigen Kleinkriminellen Pascal Pohl. Im selben Jahr übernahm er im "Polizeiruf 110: Die Lüge, die wir Zukunft nennen" neben Verena Altenberger seine erste Hauptrolle. Es folgten weitere Auftritte in diversen "SOKO"-Episoden, in "Der Zürich-Krimi", "Mord in der Familie", "Morden im Norden", "Jenseits der Spree" oder "Notruf Hafenkante".

Darum geht es im "Tatort: Murot und der Elefant im Raum"

Im 14. Fall mit Ulrich Tukur als Felix Murot macht sich der Kommissar gemeinsam mit seiner Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) auf die Suche nach einem entführten Kind. Eva Hütter (Nadine Dubois) hat ihren fünfjährigen Sohn Benjamin aus einer Familiengerichtsverhandlung entführt und sich mit ihm in einer Waldhütte im Taunus versteckt. Nach einer Verfolgungsjagd liegt die Mutter im Koma - doch wo ist das Kind?

Murot hat eine ungewöhnliche Idee: Mit Hilfe einer speziellen Apparatur, die er zuvor in einer Therapie kennengelernt hat, will er in die Psyche der bewusstlosen Frau eintauchen, um herauszufinden, wo Benjamin versteckt ist. Regie führte Dietrich Brüggemann, der bereits 2019 in "Murot und das Murmeltier" mit Tukur zusammenarbeitete.