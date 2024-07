"Murmel Mania", "Splash- Das Promi-Pool-Quiz" oder "The Tribute" - für Unterhaltung ist im Sommer gesorgt. Diese TV-Neuheiten warten auf die Zuschauerinnen und Zuschauer in den kommenden Wochen.

Das TV-Programm soll auch im Sommer Abwechslung bieten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf mehrere neue Fernsehshows mit bekannten Gesichtern freuen. Diese TV-Highlights versüßen die Sommerabende.

"Murmel Mania"

"Murmel Mania" startet am 12. Juli in Sat.1. Vier Folgen sollen jeweils am Freitagabend zur Primetime gezeigt werden. Moderatorin und Spielleiterin Melissa Khalaj (35) hat zwölf prominente Gäste zu dem Murmel-Spiel eingeladen. Am ersten Abend müssen sich die Musiker Michi Beck, Sasha und Tom Beck beweisen. Eine Woche später, am 19. Juli, treten die Promi-Köche Frank Rosin, Steffen Henssler und Ali Güngörmüs an. Am 26. Juli verspricht es mit den Comedians Ilka Bessin, Paul Panzer und Chris Tall besonders lustig zu werden. Den Abschluss an der Murmelbahn machen am 9. August die Moderatorinnen Mareile Höppner, Panagiota Petridou und Jeannine Michaelsen.

"Splash- Das Promi-Pool-Quiz"

Mit "Splash- Das Promi-Pool-Quiz" präsentiert Sophia Thomalla (34) eine neue Show auf RTL. Insgesamt 40 Promis hat die Moderatorin eingeladen. Sie müssen sich am 24. und 31. Juli, jeweils um 20:15 Uhr einem Wissenstest unterziehen. In zehn Spielrunden werden die Promi-Teams getestet und treten gegeneinander an. Dabei befinden sich die Teams am Rande eines Pools, wer eine Antwort nicht weiß, geht baden. Mit dabei sind Reality-TV-Stars wie Paul Janke, Claudia Obert und Filip Pavlović, aber auch ehemalige Profisportler wie Nadine Angerer, Philipp Boy und Pascal Hens.

"Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz"

Sonja Zietlow (56) und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (56) kehren mit ihrer gemeinsamen RTL-Sendung zurück. Aus "Die große Geo-Show - In 55 Fragen um die Welt" wird im Juli dann "Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz". Die Show, die RTL am 20. und am 27. Juli jeweils um 20:15 Uhr zeigt (auch bei RTL+), wird mit neuer Ausrichtung zu sehen sein. Drei Promi-Duos sollen in Quiz- und Aktionsrunden im Studio gegeneinander antreten und "die Wunder unseres Planeten" entdecken. Pro Show können die Promis bis zu 30.000 Euro für den guten Zweck erspielen. Als Paarungen treten in der ersten Show an: Ilka Bessin und Sasha, Tom Beck und Motsi Mabuse und Michael "Mimi" Kraus und Matthias Steiner.

"99 - Wer schlägt sie alle?"

Neuer Name, neue Moderatorin: "99 - Wer schlägt sie alle?" geht im August in die fünfte Runde. Die neue Staffel startet am Donnerstag, den 15. August um 20:15 Uhr in Sat.1. Durch die ersten sieben Folgen führt Panagiota Petridou (44) mit Unterstützung von Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld (34) als Kommentator. "Es ist mir eine sehr große Ehre, diese wahnsinnig spannende, lustige und emotionale Sendung zu moderieren", wird Petridou in einer Pressemitteilung zitiert. Bereits im März wurde bekannt, dass Sat.1 den Namen der Sendung von "99 - Eine:r schlägt sie alle!" in "99 - Wer schlägt sie alle?" ändert. Die Spielregeln bleiben aber gleich: In sieben Folgen treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Im finalen Duell, dem 99. Spiel, kann der oder die Beste dann 99.000 Euro gewinnen.

"The Tribute - Die Show der Musiklegenden"

Die neue Sat.1-Show "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" mit Moderator Matthias Opdenhövel (53) geht ebenfalls an den Start. Ab dem 16. August suchen Sängerin Yvonne Catterfeld (44), ESC-Ikone Conchita Wurst (35) und Bertram Engel (66) nach der besten Coverband in Deutschland. Sat.1 präsentiert die insgesamt fünf Folgen jeweils freitags um 20:15 Uhr. Die dreiköpfige Jury wird dann Stimme, Sound und Performance von zwölf Musikgruppen bewerten. Mit dabei sind etwa Coverbands von den Beatles, den Fantastischen Vier, von Amy Winehouse, Roxette, Robbie Williams, Peter Maffay, Sting, Hot Chocolate, Rod Stewart, Udo Lindenberg, Maroon 5 und Bon Jovi. Auf die Gewinnerband wartet ein besonderer Preis: ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauenden im RuhrCongress in Bochum.