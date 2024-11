Mundelsheim: VW-Transporter bei Unfall beschädigt – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro aus. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht, nachdem am Mittwochabend in Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) ein geparkter VW-Transporter beschädigt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr an der La-Motte-Servolex-Straße in Mundelsheim. Vermutlich beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug beim Vorbeifahren.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 4000 Euro. Lesen Sie auch Wer kann Hinweise zu dem Unfall liefern? Die Polizei bittet Zeugen, sich via Telefon unter der Nummer +4971449000 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.