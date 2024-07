Mundelsheim: Jugendlicher und Kleinkind bei Unfall verletzt

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro. (Symbolbild) Foto: Imago//Horst Galuschka

Eine 40-Jährige hat in der Neuweilerstraße in Mundelsheim einen Jugendlichen auf einem Motorrad übersehen und ihm die Vorfahrt genommen.











Eine 40-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag in Mundelsheim einem 16-Jährigen die Vorfahrt genommen – woraufhin der Jugendliche, sowie ein Kleinkind an Bord des VW verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau die Neuweilerstraße in Richtung Kirschhälde entlang gefahren, als sie an der Kreuzung zur Kilianstraße den von rechts kommenden 16-Jährigen auf seinem Motorrad übersah.