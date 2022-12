Feuer in Heizungsraum – zwei Personen verletzt

4 Gegen 8.30 Uhr soll das Feuer in dem Einfamilienhaus in Mundelsheim ausgebrochen sein. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

In Mundelsheim werden zwei Menschen bei einem Brand verletzt. Was über die Hintergründe und den Einsatz bislang bekannt ist.















Link kopiert

In Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) kam es am Samstagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 8.30 Uhr zu dem Feuer. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten im Heizungsraum Kabel in Brand. Durch den entstandenen Rauch erlitten eine 65-Jährige und ein 87-Jähriger eine Rauchgasvergiftung und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch viele Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Neben der Feuerwehr waren noch zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifenbesatzungen vor Ort. Der Sachschaden wird bislang auf rund 20 000 Euro geschätzt.