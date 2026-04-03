Mundartkolumne hat Geburtstag: Auf gut Schwäbisch – seit 17 Jahren täglich

Unsere Dialektspalte hat Geburtstag, den 17. Seit dem 3. April 2009 erscheint die Kolumne von Lesern für Leser täglich. Zum Dank ist Ihnen dieses Rätsel gewidmet.

„Auf gut Schwäbisch“ ist soeben 17 Jahre alt geworden. Umgerechnet in Kolumnen sind das 5135 Stück. Exakt so viele sind seit dem Start der Serie am 3. April 2009 erschienen. Nachgerechnet hat das Leser Albrecht Hartmann aus Schwäbisch Gmünd/Straßdorf, der sich über diesen „ fundierten und überaus wichtigen Nachhilfeunterricht in Sachen Schwäbisch“ freut – und als Schreiber selbst aktiv daran mitwirkt.

Von ihm stammt auch das folgende Geburtstagsrätsel – das achte in Folge! Es besteht aus 34 Fragen zu schwäbischen Begriffen – also jeweils zwei für die vergangenen 17 Jahre „Auf gut Schwäbisch“.

Der gesuchte schwäbische Lösungssatz besteht aus zehn Wörtern und 34 Buchstaben. Setzen sie dazu einfach die jeweiligen Lösungsbuchstaben der Reihe nach hintereinander. Das erste und das zweite Wort haben jeweils 3 Buchstaben, das dritte 5, das vierte 3, das fünfte 5, das sechste 2, das siebte 3, das achte wieder 2, das neunte 3 und das zehnte und letzte Wort 5 Buchstaben.

Herr Hartmann findet, der Lösungssatz trifft nicht nur auf eine gute Bekannte, sondern auch „Auf gut Schwäbisch“ zu. Die Auflösung veröffentlichen wir in der Dienstagsausgabe nach Ostern. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Rätseln!

1. mampfa

(D) herumstiefeln

(M) eindünsten, einmachen

(W) mit vollem Munde essen/kauen

2. Ziech / Ziach

(I) Überzug über Bettdecke

(K) Pferdegeschirr

(O) Hochzeitskleid

3. Schwäher

(S) dicker Bauch

(A) Schwiegervater

(M) Vogelschwarm

4. Bruddler

(D) einer, der viel schimpft

(E) alter Kleiderschrank

(O) lauter Traktor

5. schurigla

(M) Schuhe reparieren lassen

(T) eine Türe zuschließen

(I) plagen, bes. durch harte Arbeit

6. Mores

(F) sumpfiges Gelände

(A) Zahnlücke

(E) Sitte, Anstand

7. Händ(e)l

(O) Handschuhe

(G) Streit, Rauferei

(A) sehr hoher Berg

8. schlarga

(Z) Baumrinde entfernen

(E) gehen, ohne den Fuß zu heben

(F) laut hämmern

9. gaukelig

(I) was nicht fest ist und schwankt

(R) etwas, das viel zu teuer ist

(U) neidisch auf jemanden sein

10. lumpf, lompf

(P) hohl

(T) feucht, besonders von Heu

(B) kaputt

11. Zus(e)l

(A) Nachtisch

(S) unordentliche Frau

(O) Mistgabel

12. hättelig

(A) streitsüchtig, aggressiv

(F) dürr, von Personen, kindisch

(O) unscheinbar, fremdartig

13. Wädderer

(H) Glückskind, Erfolgsmensch

(U) fahrender Schrotthändler

(E) Gepolter, starker Schlag

14. Des daulet mi!

(I) Das tut mir leid!

(C) Das ärgert mich!

(G) Das tut mir weh!

15. erdamend

(K) ganz schlecht

(O) sehr laut

(B) unterirdisch

16. hälenga, hälinga

(W) schüchtern, ängstlich

(R) absichtlich

(O) heimlich, unauffällig

17. Bräschdonga, Bräschda

(S) Erdbeeren

(I) Gebrechen, Leiden

(G) Wutausbrüche

18. murksa

(D) schnell essen

(N) pfuschen, schlecht machen

(T) stoßen

19. dägamäßig

(E) unterwürfig, zahm

(Z) vorlaut, frech

(M) ungepflegt, dreckig

20. Rälleng

(S) Taschenmesser

(E) ziehende Bauchschmerzen

(O) Kater

21. Fläggabäs, Fläggabas

(F) Putzlappen

(E) Besen vor der Haustür

(N) Frau, viel im Dorf unterwegs

22. Kolderer

(D) Husten, Katarrh

(U) sehr kalter Wintertag

R) Rollkragen

23. Dill(e)dapp

(E) einfältiger, täppischer Mensch

U) Gerücht

(M) dunkles, schlechtes Licht

24. Johmer, Jaumer

(A) Taugenichts

(S) Heimweh

(O) Stubengang

25. bibbera

(F) Hühner füttern

(E) zittern, frieren

(T) ruckartig fahren

26. dirrauhret

(O) jemand, der schlecht hört

(D) jemand, der ungepflegt ist

(N) jemand, der sehr mager ist

27. Läddagschwätz

(B) großes Lob

(D) dummes Gerede

(Z) lautes Geschrei

28. Speikäschtle

(A) Kässchen fürs Trinkgeld

(E) Spucknapf

(J) kleiner Schuhschrank

29. gloschda

(M) glimmen, ohne Flamme glühen

(E) schauen, blicken

(U) in einem Kloster zu Hause sein

30. näene, näenet(s)

(J) heimatlich, nahe

(N) gegen neun Uhr

(A) nirgends

31. wargla

(L) herumwälzen

(G) schlecht behandeln

(O) pflügen, ackern

32. lied(e)rig

(E) ledrig

(U) leichtfüßig

(D) geringwertig, schlecht

33. daiba

(L) sich verschlucken

(E) wiederkäuen, verdauen

(A) schlürfend gehen

34. Auschdrmeedich

(U) Aussteuer, Heiratsgut

(C) Austernfischer

(R) Ostermontag