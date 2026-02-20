Mumford & Sons im Flow: Das neue Album Prizefighter ist da

Nur rund ein Jahr nach "Rushmere", das im vergangenen März Platz eins der UK-Charts erreichte, veröffentlichen Mumford & Sons mit "Prizefighter" bereits ihr nächstes Album. Was das Werk zu bieten hat.
Mumford & Sons um Frontmann Marcus Mumford (39) veröffentlichen mit "Prizefighter" ihr sechstes Studioalbum. Fans mussten nicht lange auf neue Musik der britischen Folk-Rock-Band warten. Denn nach ihrem im vergangenen März veröffentlichten Comeback-Album steht nun schon wieder eine neue Platte im Regal.