Mumbai: Giftige Schlangen im Gepäck: Indischer Schmuggler an Flughafen erwischt

Giftige Schlangen im Gepäck: Indischer Schmuggler an Flughafen erwischt

1 Der Mann führte 44 Grubenvipern mit sich (Symbolbild). Foto: imago images / imagebroker/Daniel Heuclin

Der Zoll am Flughafen in Mumbai erwischt einen Mann, der zahlreiche giftige Schlangen bei sich hat. Aber auch andere Tiere hat er im Gepäck.











Link kopiert



Am Flughafen der indischen Stadt Mumbai ist ein Passagier mit dutzenden giftigen Schlangen im Gepäck erwischt worden. Die Tiere, darunter 44 indonesische Grubenvipern, seien „im aufgegebenen Gepäck versteckt“ gewesen, erklärte der Zoll in Mumbai am Sonntag. Der Inder sei nach seiner Landung aus Thailand festgenommen worden. Er habe außerdem fünf Asiatische Blattschildkröten dabei gehabt.