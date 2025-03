Multisensorische Ausstellung: Pompejis Schönheit wird in Berlin lebendig

1 Zuschauer können in einer Ausstellung in Berlin in "Die letzten Tage von Pompeji" eintauchen. Foto: Morris Mac Matzen

Die multisensorische Ausstellung "Die letzten Tage von Pompeji" feiert am 6. März 2025 in Berlin Deutschlandpremiere. Die Ausstellung will neben Informationen und Ausstellungsstücke durch moderne Technik ein besonderes Erlebnis bieten. So können Besucher die Vielfalt der antiken Stadt erleben.











Link kopiert



Tempel, Therme, Theater, teure Villen - im antiken Pompeji gab es viel zu entdecken. Die einstige Schönheit und das Schicksal der Stadt ziehen die Welt seit Jahrhunderten in ihren Bann. Der Vulkan Vesuv hat Pompeji 79 nach Christus zerstört, und gleichzeitig durch seine Asche konserviert. So ist auch heute noch zu sehen, wie die Menschen in der Antike lebten.