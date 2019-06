„Shitstorm“ bei Rock im Park Wütende Festival-Besucher posten Bilder von ekelhaften Toiletten

Shitstorm um zu wenig Klos: Besucher von „Rock im Park“ in Nürnberg beklagen einen Mangel an Toiletten auf dem Festivalgelände. In sozialen Netzwerken machen sie ihrem Ärger Luft.