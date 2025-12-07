Mullahs unter Druck: Irans Regime lässt die Jugend plötzlich singen und tanzen

Bedroht von Israel und dem Klimawandel: Die in Bedrängnis geratene Mullah-Führung duldet Rockkonzerte und Frauen mit offenem Haar.
Eine Rockband hat ihre Instrumente auf einem Bürgersteig in der Innenstadt von Teheran aufgebaut und spielt vor Hunderten von Passanten, darunter viele junge Frauen mit offenem Haar. Videoaufnahmen von dem Auftritt wurden in sozialen Medien millionenfach angeschaut, doch Musiker und Zuschauer blieben unbehelligt, obwohl sie gegen mehrere Vorschriften des Mullah-Regimes verstießen. Ähnliches spielt sich außerhalb der iranischen Hauptstadt ab. Das liegt nicht daran, dass Regimechef Ali Khamenei toleranter geworden wäre. Er hat andere Sorgen und lässt deshalb junge Iraner singen und tanzen – vorerst.